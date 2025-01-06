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Социум

В части Атырау временно не будет воды

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в районе дома №2 по улице Г.Алипова будет прекращена подача холодной воды к жилым домам и объектам с 10:00 до 18:00 часов 6 января 2025 года.
Кристина Кобина
В части Атырау временно не будет воды
Как сообщили в КГП «Атырау облысы Су Арнасы», в связи с проведением аварийно-восстановительных работ в районе дома №2 по улице Алипова будет прекращена подача холодной воды к жилым домам и объектам по нижеследующим адресам с 10:00 до 18:00 часов 6 января 2025 года:

  • жилые дома по проспекту Азаттык, №42А, 46, 46А;
  • жилые дома по улице Г.Алипова, №2, 3, 5А, 9;
  • жилые дома по улице Махамбета, №119, 121, 125, 127;
  • гостиница «Almaty» по улице Махамбета, №125А;
  • Казахстанский центр метрологии  по улице Г.Алипова, №5;
  • Частная школа «Тагылым» по  улице Г.Алипова, №3А;
  • Офис «Kaspi» банк по улице Махамбета, №121А;
  • Магазин «Avto-Zakup» по улице Махамбета, №121Б;
  • Здание «Бизнес центр» по улице Махамбета, №123В.
Между тем, на предприятии изменились номера аварийной службы. Для обращения по вопросам аварий на водопроводных и канализационных сетях вы можете звонить по следующим номерам: 8 (7122) 760923 и 8 (7122) 760918.

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