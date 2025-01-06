В части Атырау временно не будет воды

Как сообщили в КГП «Атырау облысы Су Арнасы», в связи с проведением аварийно-восстановительных работ в районе дома №2 по улице Алипова будет прекращена подача холодной воды к жилым домам и объектам по нижеследующим адресам с 10:00 до 18:00 часов 6 января 2025 года:
- жилые дома по проспекту Азаттык, №42А, 46, 46А;
- жилые дома по улице Г.Алипова, №2, 3, 5А, 9;
- жилые дома по улице Махамбета, №119, 121, 125, 127;
- гостиница «Almaty» по улице Махамбета, №125А;
- Казахстанский центр метрологии по улице Г.Алипова, №5;
- Частная школа «Тагылым» по улице Г.Алипова, №3А;
- Офис «Kaspi» банк по улице Махамбета, №121А;
- Магазин «Avto-Zakup» по улице Махамбета, №121Б;
- Здание «Бизнес центр» по улице Махамбета, №123В.
Между тем, на предприятии изменились номера аварийной службы. Для обращения по вопросам аварий на водопроводных и канализационных сетях вы можете звонить по следующим номерам: 8 (7122) 760923 и 8 (7122) 760918.