- Эпидемиологическое обследование скарлатины проводится при регистрации трёх и более случаев в одном организованном коллективе за один инкубационный период, - добавили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО сообщили, в конце марта в одном из частных детских садов Уральска выявлен один случай скарлатины. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. В детском саду прошли профилактические мероприятия. В январе и феврале в регионе зарегистрировано 73 случая скарлатины. Из них среди детей до 14 лет - 70 случаев.

Скарлатина – острое, широко распространенное инфекционное заболевание. Инкубационный период скарлатины продолжается от одного до 12 дней. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 38-39 градусов, наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь, которая быстро распространяется по всему телу. Часто она сопровождается зудом.