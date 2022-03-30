- Эпидемиологическое обследование скарлатины проводится при регистрации трёх и более случаев в одном организованном коллективе за один инкубационный период, - добавили в ведомстве.
Скарлатина – острое, широко распространенное инфекционное заболевание. Инкубационный период скарлатины продолжается от одного до 12 дней. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 38-39 градусов, наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь, которая быстро распространяется по всему телу. Часто она сопровождается зудом.Напомним, в 2017 году в детсаду Уральска несколько детей заразились скарлатиной.