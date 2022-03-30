физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Подстепное Теректинского района, в селе Жанибек Жанибекского района, в селе Жалпактал Казталовского района, в селе Шынгырлау Шынгырлауского района;

здание областной детско-юношеской спортивной школы в Уральске,

Дворец культуры «Атамекен»,

девятиэтажный дом в Северо-Восточной части Уральска.

физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест в посёлке Чапаево Акжайыкского района;

девятиэтажный 180-квартирный жилой дом №9-Б по крупнопанельной схеме в Северо-Восточной части Уральска;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест в села Таскала Таскалинского района;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест в села Казталовка Казталовского района;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест в посёлке Тайпак в Акжаикском районе;

16 зданий малокомплектных среднеобразовательных школ в регионе;

здание визит-центра «Хан Ордасы» в Бокейординском районе.

Фото из архива "МГ" Редакция «МГ» направила официальный запрос генеральному директору КПО б.в. Джанкарло Рую с просьбой рассказать о проектах, которые реализуются за счёт социальных обязательств компании. Нас интересовало, какие проекты были реализованы КПО б.в. в 2021 году и на какую сумму. В компании ответили, что прошлом году за их счёт построены:Также прошла модернизация экстренного медицинского реагирования больницы в Аксае. Однако какая сумма была затрачена на все эти работы, в КПО б.в. уточнять не стали. Из ответа на запрос следует, что и в этом году компания продолжит выполнять свои социальные обязательства и планирует построить:Также компания профинансирует благоустройство ряда районов и проектно-сметную документацию на рекультивацию земель в сёлах Березовка и Бестау. Необходимо отметить, что и здесь не стали делиться с информацией о стоимости запланированных к реализации проектов. К слову, среди них есть мост в новый микрорайон Акжайык . В КПО б.в. пояснили, что заказчиком проекта «Строительство дороги с мостовым переходом от улице Сдыкова до ПДП в районе «А» Уральска» является отдел ЖКХ, ПТиАД. Планируемый срок строительства – 25 месяцев. Не отвеченными остались и вопросы касательно ПСД моста, его стоимости, сроков начала строительства и окончания, а так же предусматривает ли проект вырубку деревьев в парке и возле парковой зоне? Если да, то сколько деревьев планируется вырубить? Предусматривает ли проект строительства моста выкуп домов в частном секторе вблизи парка? Если да, то сколько домов планируется выкупить? На какую сумму?

Кроме этого, на ближайшие два года запланировано строительство средних школ в районе Байтерек, Казталовском, Акжайыкском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском, Жанибекском районах ЗКО.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.