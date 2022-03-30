Порядок въезда в Казахстан, по состоянию на 30 марта 2022 года, пояснили в посольстве РК в России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцам разрешили въезжать семьями через сухопутную границу в Россию Иллюстративное фото из архива "МГ" Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан. Между тем по информации на 30 марта в Казахстан иностранцы без предъявления дополнительных оснований могут въезжать только авиарейсами из всех государств, с которыми наша страна возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. В их числе есть и Россия. Прибывающие в Казахстан из зарубежных стран должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском или русском или английском языке. Справка действительна при условии отбора материала не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы. ПЦР-справка не требуется:
  • детям в возрасте до 5 лет при её наличии у сопровождающих их лиц;
  • лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения;
  • лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана (Аргентины, Армении, Беларуси, Белиза, Боливии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Канады, Кыргызстана, Мальдив, Молдовы, Монголии, Перу, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Турции, Филиппин, Черногории, Чехии, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Японии).
Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска для граждан России и других стран разрешён для нескольких категорий (с полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ). Так, при наличии подтверждающих документов, иностранцы могут въехать в Казахстан на похороны родственников, для ухода за тяжелобольными членами семьи, имеющие виды на жительство на территории РК и члены их семей (супруги, родители и дети) являющихся членами семей и родственниками граждан Казахстана - при условии подтверждения факта родственных связей. Последние две категории не более одного раза в 15 суток.