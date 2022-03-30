Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что на сотовый телефон 34-летнего мужчины позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Обманным путём он оформил онлайн кредиты в трёх банках на общую сумму 5,3 миллиона тенге. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», ведётся розыск подозреваемого. Правоохранители вновь напоминают, что. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.