Отопительный сезон — один из самых сложных периодов для коммунальных служб, на малейшие сбои которого очень болезненно реагируют потребители. Недовольство горожан могут вызвать также несвоевременное включение отопления, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Уральске завершился отопительный сезон Иллюстративное фото из архива "МГ" Условия для начала отопительного сезона прописаны и зависят от погодных условий. По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, тепло подают в дома при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение трёх дней подряд.
- В этом случае начинается подключение жилых домов. Социальные объекты подключаются по заявкам. Ряд учреждений, например детские сады, больницы, роддома, уже подали заявки. На сегодня в Уральске подключено порядка 37 детских садов, 15 -16 школ, - прокомментировал Камешов.
В любом случае, чрезмерное затягивание сроков включения отопления невыгодно поставщику тепла, так как это чревато замерзанием системы отопления и, соответственно, приведёт к дополнительным и немалым затратам.
- Если не выдержим температуру и включим раньше, получим штраф, включим позже - опять штраф, - объяснил спикер.
В прошлом году отопление во все дома дали шестого октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Мирослава ШОНАЛОВА