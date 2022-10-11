В детские сады и школы Уральска начали подавать отопление
Отопительный сезон — один из самых сложных периодов для коммунальных служб, на малейшие сбои которого очень болезненно реагируют потребители. Недовольство горожан могут вызвать также несвоевременное включение отопления, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Условия для начала отопительного сезона прописаны и зависят от погодных условий. По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, тепло подают в дома при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение трёх дней подряд.
- В этом случае начинается подключение жилых домов. Социальные объекты подключаются по заявкам. Ряд учреждений, например детские сады, больницы, роддома, уже подали заявки. На сегодня в Уральске подключено порядка 37 детских садов, 15 -16 школ, - прокомментировал Камешов.
В любом случае, чрезмерное затягивание сроков включения отопления невыгодно поставщику тепла, так как это чревато замерзанием системы отопления и, соответственно, приведёт к дополнительным и немалым затратам.
- Если не выдержим температуру и включим раньше, получим штраф, включим позже - опять штраф, - объяснил спикер.
В прошлом году отопление во все дома дали шестого октября.
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Мирослава ШОНАЛОВА
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