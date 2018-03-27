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В довыборах депутатов маслихатов ЗКО победили выдвиженцы партии «Нур Отан»

По области было выдвинуто 12 кандидатов маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 марта в ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов вместо выбывших в Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего было выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов принимали участие десять мужчин и четыре женщины. Стоит отметить, что на выборах победили все выдвиженцы партии "Нур Отан". В Жанибекском районе был избран Биржан КУАПНАЛИЕВ, в Зеленовском - Тлекбай ТУЛЕ
Кристина Кобина
В довыборах депутатов маслихатов ЗКО победили выдвиженцы партии «Нур Отан»
По области было выдвинуто 12 кандидатов маслихатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
25 марта в ЗКО начались довыборы депутатов маслихатов вместо выбывших в  Жанибекском, Зеленовском, Казталовском, Чингирлауском районах. Всего было выдвинуто 12 кандидатов. Восемь в порядке самовыдвижения и четыре - от политической партии "Нур Отан". Среди кандидатов принимали участие десять мужчин и четыре женщины. Стоит отметить, что на выборах победили все выдвиженцы партии "Нур Отан". В Жанибекском районе был избран Биржан КУАПНАЛИЕВ, в Зеленовском - Тлекбай ТУЛЕПКАЛИЕВ, Казталовском - Ерболат БЕКМУЛДИН и в Чингирлауском - Акмарал КАМЗАЕВА. К слову, в состав четырех избирательных округа входит 17 избирательных участка.
выборы довыборы

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