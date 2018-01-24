Столкновение "Тойоты Камри" и "Тойоты Хайлюкс" произошло 22 января на трассе Уральск-Атырау в районе села Янайкино Зеленовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что в результате столкновения загорелась "Тойота Хайлюкс". - На 70 км трассы Уральск-Атырау водитель автомашины "Тойота Хайлюкс" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем "Тойота Камри", - рассказали в пресс-службе ведомства. - Внедорожник полностью сгорел на месте аварии. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами". В результате ДТП на месте скончался пассажир "Камри", а водители обоих автомобилей были доставлены в больницу с различными травмами. Другие подробности выясняются.