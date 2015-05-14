В ДТП на трассе Уральск-Атырау погиб один из водителей

Иллюстративное фото с сайта news4k.com ДТП произошло сегодня, 14 мая, в шесть утра на трассе Уральск-Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на инспектора УАП ДВД ЗКО Динару АБДУЛКАЛИКОВУ. По словам инспектора, авария произошла в 100 километрах от Уральска. - Водитель "Газели" двигался в сторону города Атырау, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Водитель выехал на встречную полосу движения и в результате произошло столкновения с "Камазом". За рулем грузовика находился житель Букейординского района. Водитель "Газели", житель Атырауской области, от полученных травм скончал