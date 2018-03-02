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Происшествия Социум

В ДТП с патрульной машиной на трассе ЗКО погиб пассажир «Ауди»

Пассажир "Ауди" скончался от полученных травм по дороге в Бурлинскую ЦРБ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что водитель "Ауди" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с патрульной машиной. - ДТП произошло около 18.00 на 8 километре трассы Бурлин Аксай. Пассажир иномарки 1990 года рождения скончался от полученных травм по дороге в больницу, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. В управлении здравоохранения рассказали, что всего в аварии пострадали 4 человека. - Трое пострадавших госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ в отделение хирургии.
gorod
В ДТП с патрульной машиной на трассе ЗКО погиб пассажир «Ауди»
Пассажир "Ауди" скончался от полученных травм по дороге в Бурлинскую ЦРБ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что водитель "Ауди" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с патрульной машиной. - ДТП произошло около 18.00 на 8 километре трассы Бурлин Аксай. Пассажир иномарки 1990 года рождения скончался от полученных травм по дороге в больницу, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. В управлении здравоохранения рассказали, что всего в аварии пострадали 4 человека. - Трое пострадавших госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ в отделение хирургии. Состояние их расценивается как средней степени тяжести, - заявили в облздраве. Напомним, ДТП произошло 1 марта на трассе Уральск-Аксай. Иномарка столкнулась с патрульной машиной.
ДТП трасса пострадавшие

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