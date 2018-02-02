В ДВД ЗКО рассказали подробности ДТП с автобусом

По факту ДТП на трассе Уральск-Желаево возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 1 февраля в 16.17 водитель автомашины «МАЗ-544065» на трассе Уральск-Желаево, который ехал в сторону п. Желаево, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом марки «ПАЗ-32054» маршрута № 74 сообщением Трекино-Уральск, который двигался в город. В результате ДТП два человека погибли, семеро госпитализированы в больницу. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК - "Н