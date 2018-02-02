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Происшествия

В ДВД ЗКО рассказали подробности ДТП с автобусом

По факту ДТП на трассе Уральск-Желаево возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 1 февраля в 16.17 водитель автомашины «МАЗ-544065» на трассе Уральск-Желаево, который ехал в сторону п. Желаево, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом марки «ПАЗ-32054» маршрута № 74 сообщением Трекино-Уральск, который двигался в город. В результате ДТП два человека погибли, семеро госпитализированы в больницу. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК - "Н
gorod
В ДВД ЗКО рассказали подробности ДТП с автобусом
По факту ДТП на трассе Уральск-Желаево возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 1 февраля в 16.17 водитель автомашины «МАЗ-544065» на трассе Уральск-Желаево, который ехал в сторону п. Желаево, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и  допустил столкновение с автобусом марки «ПАЗ-32054» маршрута № 74 сообщением Трекино-Уральск, который двигался в город. В результате ДТП два человека погибли, семеро госпитализированы в больницу. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средстами". ДВД ЗКО обращается ко всем участникам дорожного движения с требованием соблюдения правил дорожного движения во избежание подобных случаев, - сообщили в ДВД ЗКО. Напомним, 1 февраля около 16.00 на желаевской трассе в районе АЗС "Питстоп" столкнулись пассажирский автобус и фура. На месте погибла женщина. Позже стало известно, что погибли 2 человека, 7 человек госпитализированы. Вечером того же дня аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ принес соболезнования семьям погибших и поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии.  
ДТП пострадавшие

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