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Происшествия Социум

В двух подпольных лабораториях выращивали коноплю в Уральске (фото, видео)

Коноплю культивировали в подвалах многоэтажных домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, 25 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. - Он создал условия для культивации марихуаны в подвале дома. В ходе обыска в двух подвалах многоэтажного дома было обнаружено и изъято 17 кустов конопли и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. По данным фактам начато досудебное расследование п
Кристина Кобина
В двух подпольных лабораториях выращивали коноплю в Уральске (фото, видео)
Коноплю культивировали в подвалах многоэтажных домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, 25 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. - Он создал условия для культивации марихуаны в подвале дома. В ходе обыска в двух подвалах многоэтажного дома было обнаружено и изъято 17 кустов конопли и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества" и 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта", - пояснил Алишер Сары. Стоит отметить, что на сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел ДП ЗКО было установлено 180 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в ЗКО, из них 57 преступлений, 13 фактов сбыта наркотических средств и 123 проступка. - Из оборота наркотических средств и психотропных веществ было изъято более 81 килограмма марихуаны, 10,6 грамма героина, 20 граммов опия, 57 граммов экстрационного опия и более 100 граммов синтетических наркотиков, - заключил Алишер Сары.
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