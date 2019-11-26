В двух подпольных лабораториях выращивали коноплю в Уральске (фото, видео)

Коноплю культивировали в подвалах многоэтажных домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, 25 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину. - Он создал условия для культивации марихуаны в подвале дома. В ходе обыска в двух подвалах многоэтажного дома было обнаружено и изъято 17 кустов конопли и три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. По данным фактам начато досудебное расследование п