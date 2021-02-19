Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаев, в Чингирлауском и Жанибекском районах усилен карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Главным государственным санитарным врачом Жанибекского района вынесено постановление №18 от 17 февраля. Согласно постановлению, с 19 февраля по 5 марта в школах могут учиться только ученики 9 и 11 классов (с ограничениями по количеству детей), все остальные школьники будут обучаться дистанционно. Рынкам продовольственным и непродовольственным, как и торговым домам и непродовольственным магазинам Жанибекского района запретили работать по выходным. В Чингирлауском района такие же ограничения будут действовать до 1 марта. Однако там также запретили проведение массовых мероприятий в религиозных объектах и приостановили работу фитнес и тренажерных залов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.