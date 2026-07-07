В Египте археологи обнаружили неизвестные ранее гробницы с золотом внутри

На средиземноморском побережье Египта, в районе Марина-эль-Аламейн примерно в 100 километрах к западу от Александрии, археологи обнаружили 18 захоронений греко-римского периода. Об этом сообщило The Guardian, передает МойГород

По мнению специалистов, найденный некрополь относится к древнему портовому городу Левкаспис, который существовал и процветал в период от эпохи эллинизма до византийского времени.

Особое внимание исследователей привлек гранитный саркофаг длиной около 2,5 метра. Его крышка сохранилась на месте, что позволяет предположить, что гробница оставалась нетронутой почти две тысячи лет.

Во время раскопок ученые обнаружили человеческие останки, керамику, амфоры и другие погребальные предметы. Одной из самых необычных находок стали 24 золотых изделия, помещенные в рот нескольким умершим. По мнению археологов, они предназначались для того, чтобы облегчить покойным переход в загробный мир.