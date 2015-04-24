В Екатеринбурге ветераны пили чай в похоронном бюро среди гробов

В Екатеринбурге ветеранов поздравили с Днем Победы в похоронном доме чаем и скидками на памятник. Крупный скандал разгорелся в Екатеринбурге, где ветеранов поздравили с 9 мая в похоронном доме среди венков и гробов. Как сообщает LifeNews, во время благотворительной акции под названием "С Днем Победы, дорогие ветераны" сотрудники фирмы вручили гостям подарки в виде букета искусственных цветов и иконки-визитки с контактами бюро. Столь странное поздравление шокировало многих пенсионеров. "Это ужасно! Я была в таком шоке, что даже не смогла пойти на родительский день. Я еще поживу, мне рано в похо