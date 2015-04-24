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Шоу-бизнес

В Екатеринбурге ветераны пили чай в похоронном бюро среди гробов

В Екатеринбурге ветеранов поздравили с Днем Победы в похоронном доме чаем и скидками на памятник. Крупный скандал разгорелся в Екатеринбурге, где ветеранов поздравили с 9 мая в похоронном доме среди венков и гробов. Как сообщает LifeNews, во время благотворительной акции под названием "С Днем Победы, дорогие ветераны" сотрудники фирмы вручили гостям подарки в виде букета искусственных цветов и иконки-визитки с контактами бюро. Столь странное поздравление шокировало многих пенсионеров. "Это ужасно! Я была в таком шоке, что даже не смогла пойти на родительский день. Я еще поживу, мне рано в похо
gorod
В Екатеринбурге ветераны пили чай в похоронном бюро среди гробов
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86d198cd_1
В Екатеринбурге ветеранов поздравили с Днем Победы в похоронном доме чаем и скидками на памятник. Крупный скандал разгорелся в Екатеринбурге, где ветеранов поздравили с 9 мая в похоронном доме среди венков и гробов. Как сообщает LifeNews, во время благотворительной акции под названием "С Днем Победы, дорогие ветераны" сотрудники фирмы вручили гостям подарки в виде букета искусственных цветов и иконки-визитки с контактами бюро. Столь странное поздравление шокировало многих пенсионеров. "Это ужасно! Я была в таком шоке, что даже не смогла пойти на родительский день. Я еще поживу, мне рано в похоронный дом!" – цитирует агентство ветерана труда Елену Вяткину. "Нашу 83-летнюю прабабушку пригласили на праздничное чаепитие. Они у нас с такими же бабушками постоянно куда-то ездят, депутаты их поздравляют, и в этот раз собрались с пенсионерками, поехали счастливые развлечься. А когда их привезли пить чай в ритуальный зал, они, конечно, были просто шокированы. Бабушка наша очень переживала, очень негативно ко всему этому отнеслась", - приводит Е1 слова читательницы Валентины Бордук.   Выяснилось, что отпраздновать 70-летие Победы в таком месте пенсионерок позвал похоронный дом "Хэлп". При этом в самой компании не видят ничего страшного в произошедшем. По словам коммерческого директора компании Дмитрия Ядрышникова, эта акция называлась "Бесплатный букет пенсионеру": с 16 по 21 апреля старикам дарили букеты искусственных цветов для умерших родственников к Родительской субботе, а также пакет с памяткой по похоронам и кремации, иконой, маленьким календарём и другими "сувенирами". "И у нас тут стоит несколько столов, угощаем пенсионеров чаем, кофе, конфетами, печеньем, водку или коньяк наливаем, если кто-то из старичков хочет помянуть усопших. С 16 по 21 апреля к нам пришло около 2,5 тыс. человек, в том числе девять ветеранов и тружеников тыла. Оповещаем людей через районные собесы, организации инвалидов, информационные листовки на подъездах, статьи в газетах. Собесы интересуются, потому что им нужно для пенсионеров что-то интересное предложить", – отметил Ядрышников. Отвечая на вопрос о том, как старики реагируют на такие праздники, он заявил, что 98% пенсионеров идут к ним добровольно. "Были такие, кто пугался, на автобусе из собеса 60 человек приехали, зашли в салон, и некоторые удивились – господи, мы в похоронный дом приехали! Я слышал, люди говорили, мол, нам же ещё рано... А потом, когда поняли, что мы их тут не ждём с лопатой, успокоились", – сказал представитель похоронного дома. Источник: topnews.ru

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