- В общем количестве насчитывается 364 аварии (на сетях водоснабжения – 275, водоотведения - 89). Из них на этот год приходится 143 аварии (в прошлом году их было 157, а в прошлом - 64), - отметил замакима. - Из-за изношенности электролиний также на сетях увеличивается количество отключений. Так, за прошлый год зафиксировано 202 факта, в этом году - 290 аварийных отключений.Для устранения аварий на электрических сетях заключены договоры на предоставление специальной техники с ТОО «Юнисерв», ТОО Asku Energy, ТОО «Батыс Су Арнасы». Ведётся работа по заключению договоров с ТОО «Жайык Жарыгы» и АО «УФ ЭЛМО». Также ТОО «ЗапКазРЭК» планирует приобрести спецтехнику и 12 снегоходов. Для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения у ТОО «Батыс Су Арнасы» имеются 26 спецехники. Зимой предприятие дополнительно задействует шесть аварийных машин, пять вакуумных машин и две землеройные машины. Дополнительно в резерве у предприятия находятся четыре единицы дизельной станций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В этом году вдвое увеличилось количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в Уральске
На сетях теплоснабжения их не было. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил в ходе брифинга заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев, в период 2020 - 2023 годов на сетях теплоснабжения не было зарегистрировано аварийных отключений. Однако на сетях водоснабжения и водоотведения напротив, их было не мало. - В общем количестве насчитывается 364 аварии (на сетях водоснабжения – 275, водоотведения - 89). Из них на этот год приходится 143 аварии (в прошлом году их было 157, а в прошлом - 64), - отметил замакима. - Из-за изношенности электролиний также на сетях увеличивается количество отклю