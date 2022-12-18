В этом году вдвое увеличилось количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в Уральске

На сетях теплоснабжения их не было. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил в ходе брифинга заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев, в период 2020 - 2023 годов на сетях теплоснабжения не было зарегистрировано аварийных отключений. Однако на сетях водоснабжения и водоотведения напротив, их было не мало. - В общем количестве насчитывается 364 аварии (на сетях водоснабжения – 275, водоотведения - 89). Из них на этот год приходится 143 аварии (в прошлом году их было 157, а в прошлом - 64), - отметил замакима. - Из-за изношенности электролиний также на сетях увеличивается количество отклю