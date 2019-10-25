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В этом необычном месте можно проснуться с тигром и принять ванну с медведем

https://mgorod.kz/projects/nitem/v-etom-neobychnom-meste-mozhno-prosnutsya-s-tigrom-i-prinyat-vannu-s-medvedem/
Marat
В этом необычном месте можно проснуться с тигром и принять ванну с медведем
https://mgorod.kz/projects/nitem/v-etom-neobychnom-meste-mozhno-prosnutsya-s-tigrom-i-prinyat-vannu-s-medvedem/

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