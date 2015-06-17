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Происшествия Социум

В филиале АО «КазТрансГаз Аймак» в Уральске произошла кража — очевидцы

По всей вероятности кража произошла в кассе филиала, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО «Казтрансгаз Аймак» по улице Гагарина собрались абоненты, которые не могли попасть в помещение, чтобы заплатить за услугу. На входной двери висело объявление «Приносим свои извинения за неудобство. Временно не работаем по техническим причинам». Пришедшие платить люди громко возмущались. — Я отпросилась с работы, — говорит одна из женщин. — Пришла, а тут закрыто, и говорят, что сегодня не откроют. Вот что мне каждый день отпрашиваться что ли? Одна из очевиди
Дана Рахметова
В филиале АО «КазТрансГаз Аймак» в Уральске произошла кража — очевидцы
По всей вероятности кража произошла в кассе филиала, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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kaztrans (4)
 Сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО «Казтрансгаз Аймак» по улице Гагарина собрались абоненты, которые не могли попасть в помещение, чтобы заплатить за услугу. На входной двери висело объявление «Приносим свои извинения за неудобство. Временно не работаем по техническим причинам». Пришедшие платить люди громко возмущались. — Я отпросилась с работы, — говорит одна из женщин. — Пришла, а тут закрыто, и говорят, что сегодня не откроют. Вот что мне каждый день отпрашиваться что ли? Одна из очевидиц рассказала, что по информации в кассе АО «Казтрансгаз Аймак» произошла кража. Действительно, было видно, что внутри помещения работают сотрудники полиции. Позже оттуда вышел кинолог с собакой. Однако комментировать свое присутствие в здание газовиков они не стали.
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 mJV6TkPuyPY Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА и Медета МЕДРЕСОВА
кража АО "КазТрансГаз Аймак"

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