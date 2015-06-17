В филиале АО «КазТрансГаз Аймак» в Уральске произошла кража — очевидцы

По всей вероятности кража произошла в кассе филиала, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 17 июня, возле здания филиала АО «Казтрансгаз Аймак» по улице Гагарина собрались абоненты, которые не могли попасть в помещение, чтобы заплатить за услугу. На входной двери висело объявление «Приносим свои извинения за неудобство. Временно не работаем по техническим причинам». Пришедшие платить люди громко возмущались. — Я отпросилась с работы, — говорит одна из женщин. — Пришла, а тут закрыто, и говорят, что сегодня не откроют. Вот что мне каждый день отпрашиваться что ли? Одна из очевиди