В генпрокуратуре призвали казахстанцев не участвовать в незаконных митингах

Заместитель генерального прокурора предупреждает жителей республики об отвественности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя генпрокурора РК Дембаева, в социальных сетях организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года. Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления. Они подстрекают население к противоправным действиям, ч