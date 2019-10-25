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Социум

В генпрокуратуре призвали казахстанцев не участвовать в незаконных митингах

Заместитель генерального прокурора предупреждает жителей республики об отвественности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя генпрокурора РК Дембаева, в социальных сетях организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года. Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления. Они подстрекают население к противоправным действиям, ч
Дана Рахметова
В генпрокуратуре призвали казахстанцев не участвовать в незаконных митингах
Заместитель генерального прокурора предупреждает жителей республики об отвественности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя генпрокурора РК Дембаева, в социальных сетях организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года. Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления. Они подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества. - Действия данных лиц, угрожающие общественной безопасности и общественному порядку, недопустимы и подлежат ограничению, поскольку противоречат нормам Конституции и законам страны, статьям 19, 20, 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. В соответствии со статьей 13 Закона «О противодействии экстремизму» не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов. В этой связи государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста, - говорится в заявлении Дембаева. В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток). Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность (ст.400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб). Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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