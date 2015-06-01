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Спорт

В Google создали мини-радар для управления «умными часами»

Схема детекции движения пальцев при помощи радараСкриншот: Google ATAP/ youtube.com Команда инженеров из Google ATAP (Advanced Technologies and Projects) создала мини-радар для интерфейса, основанного на движениях пальцев в воздухе. Новое устройство сравнимо по размеру с 50-копеечной монетой, а по возможностям не уступает сенсорному экрану. С презентацией по проекту, получившему название Soli, выступил на конференции Google I/O 2015 его руководитель, выпускник МАИ, Иван Пупырев. Устройство представляет собой полноценный радар с двумя передающими и четырьмя принимающими антеннами, их точные хар
gorod
В Google создали мини-радар для управления «умными часами»
Схема детекции движения пальцев при помощи радара
Схема детекции движения пальцев при помощи радара
Схема детекции движения пальцев при помощи радараСкриншот: Google ATAP/ youtube.com
  Команда инженеров из Google ATAP (Advanced Technologies and Projects) создала мини-радар для интерфейса, основанного на движениях пальцев в воздухе. Новое устройство сравнимо по размеру с 50-копеечной монетой, а по возможностям не уступает сенсорному экрану. С презентацией по проекту, получившему название Soli, выступил на конференции Google I/O 2015 его руководитель, выпускник МАИ, Иван Пупырев.   Устройство представляет собой полноценный радар с двумя передающими и четырьмя принимающими антеннами, их точные характеристики пока не объявлены. При помощи алгоритмов машинного обучения авторы добились от Soli возможности распознавать мелкие и точные движения. Например, пальцами можно покрутить «виртуальный» регулятор громкости или пользоваться большим пальцем и собственной ладонью как тачпадом. 0QNiZfSsPc0 Уже к концу этого года авторы собираются передать API для Soli в руки разработчиков потребительских электронных устройств. Мини-радар планируется встраивать в небольшие девайсы, так как именно с ними чаще всего возникают проблемы «непопадания» в мелкие детали стандартного сенсорного экрана. Источник: nplus1.ru

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