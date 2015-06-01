В Google создали мини-радар для управления «умными часами»

Схема детекции движения пальцев при помощи радараСкриншот: Google ATAP/ youtube.com Команда инженеров из Google ATAP (Advanced Technologies and Projects) создала мини-радар для интерфейса, основанного на движениях пальцев в воздухе. Новое устройство сравнимо по размеру с 50-копеечной монетой, а по возможностям не уступает сенсорному экрану. С презентацией по проекту, получившему название Soli, выступил на конференции Google I/O 2015 его руководитель, выпускник МАИ, Иван Пупырев. Устройство представляет собой полноценный радар с двумя передающими и четырьмя принимающими антеннами, их точные хар