Поездка запланирована с 17 по 31 марта 2018 г. (Даты могут измениться на 1-2 дня в зависимости от авиабилетов). Языковая школа «ES Dubai» Участники программы: школьники от 13 лет, студенты, взрослые.

Дубай - настоящая жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов, которая не перестает удивлять своим экономическим прогрессом и процветанием туризма. Именно поэтому Дубай является популярным местом для изучения английского языка. Тропический климат и бурная жизнь самого населенного города ОАЭ превратит изучение английского языка в полезный и приятный отдых, о котором захочется вспоминать снова и снова. - Я думаю, что эта поездка станет незабываемой для детей, так как предусмотрена отличная программа обучения и экскурсии по основным достопримечательностям Эмиратов, - говорит директор Destination Роман ЛУШАКОВ. - А теплая погода и море придадут сил перед предстоящими экзаменами. Партнер Destination в Дубае школа «ES Dubai», основанная в 2004 году, расположена в центре нового города. Школа предлагает современную программу обучения и эффективную методику преподавания, а также отличные условия для обучения и проживания. Преподаватели школы – носители языка из Великобритании, США и Канады.• 25 уроков английского языка в неделю • проживание в резиденции • трехразовое горячее питание • развлекательные мероприятия • экскурсии (Сафари, морская прогулка на лодках и пальмовый тур, фонтаны и аквапарк "Wild Wadi», шопинг, Hub Zero, Мир Феррари, зоопарк и мечеть Абу-Даби, прогулка по Мадинат Джумейра).Регистрационный взнос - 170 000 тенге. Регистрация до 1 марта. Количество мест ограничено.Новости компании