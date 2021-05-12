В Грузию на выходные из Атырау? Легко!

2 мая авиакомпания FlyArystan запустила прямые беспосадочные рейсы в Кутаиси из Актау, Атырау и Нур-Султана, которые выполняются шесть раз в неделю. Первый рейс FlyArystan в Грузию, а именно в Кутаиси, отправился 2 мая из Атырау. Длительность полета около полутора часов. - Классно, что запустили прямой рейс. В Тбилиси у меня живет сестра с мужем и сыном, мы не виделись больше года. Как узнала про первый рейс, собралась в дорогу за полчаса, - смеется жительница Атырау Алмагуль. – Для начала пару дней побуду в Кутаиси, я там, кстати, ни разу не была, потом поеду в Тбилиси. Своим первым пассажира