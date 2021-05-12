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Бизнес-новости

В Грузию на выходные из Атырау? Легко!

2 мая авиакомпания FlyArystan запустила прямые беспосадочные рейсы в Кутаиси из Актау, Атырау и Нур-Султана, которые выполняются шесть раз в неделю. Первый рейс FlyArystan в Грузию, а именно в Кутаиси, отправился 2 мая из Атырау. Длительность полета около полутора часов. - Классно, что запустили прямой рейс. В Тбилиси у меня живет сестра с мужем и сыном, мы не виделись больше года. Как узнала про первый рейс, собралась в дорогу за полчаса, - смеется жительница Атырау Алмагуль. – Для начала пару дней побуду в Кутаиси, я там, кстати, ни разу не была, потом поеду в Тбилиси. Своим первым пассажира
gorod
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
2 мая авиакомпания FlyArystan запустила прямые беспосадочные рейсы в Кутаиси из Актау, Атырау и Нур-Султана, которые выполняются шесть раз в неделю.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Первый рейс FlyArystan в Грузию, а именно в Кутаиси, отправился 2 мая из Атырау. Длительность полета около полутора часов. - Классно, что запустили прямой рейс. В Тбилиси у меня живет сестра с мужем и сыном, мы не виделись больше года. Как узнала про первый рейс, собралась в дорогу за полчаса, - смеется жительница Атырау Алмагуль. – Для начала пару дней побуду в Кутаиси, я там, кстати, ни разу не была, потом поеду в Тбилиси. Своим первым пассажирам сувениры, сладкие подарки и хорошее настроение подарили как сотрудники авиакомпании, так и сотрудники международного аэропорта Кутаиси. Итак, на что посмотреть в Кутаиси? Да на все! Именно сюда в столицу Колхидского Царства направлялись аргонавты за Золотым руном.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Здесь просто невероятно красивая природа, горы, густые дубовые леса, бурные горные реки и захватывающий дух серпантин. Кутаиси — один из древнейших городов в мире, расположен на берегах реки Риони на высоте 120 метров над уровнем моря. Является административным центром региона Имерети, и жители страны называют ее второй столицей Грузии.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В самом Кутаиси и его окрестностях расположены десятки храмов, церквей и монастырей. Один из них храм Баграта, достроенный в 1093 году. После разрушительных набегов врагов, храм был разрушен. Восстановили его в 2012 году, и сейчас храм Баграта входит в список всемирно культурного материального наследия фонда ЮНЕСКО. Кстати, на этой возвышенности открывается невероятный вид на Кутаиси.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В центре города расположен фонтан Колхида, который открыли в 2011 году. Вообще лучше всего снимать отель в центре Кутаиси, тогда практически до любой достопримечательности можно дойти пешком. К примеру, до Белого моста. И не забудьте здесь сфотографироваться со скульптурой мальчика со шляпами в руках. Также в Кутаиси непременно нужно побывать в Гелатском монастыре и заповеднике Сатаплия, увидеть пещеру Прометея и бывшее здание Парламента, покататься на канатной дороге и напиться минеральными водами Саирме.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Это невероятно красивая страна с невероятно добрыми и гостеприимными жителями. Грузины удивительный народ. Если подойти и спросить у местных жителей как пройти куда-то, сначала они попробуют объяснить, но если увидят хоть толику сомнений на твоем лице, просто возьмут под руку и отведут к месту. А по пути расскажут историю того или иного здания, подскажут что еще посетить и если рядом будет их дом, то обязательно вынесут бутылку вина. Кстати, не вздумайте предлагать деньги за вино, а еще хуже отказаться от него, обидите гостеприимного хозяина.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
И еще, если соберетесь в Батуми на такси, доплатите и отправляйтесь туда не по объездной автостраде, а через горы. Поверьте, вы не пожалеете. Кстати, Цены в Кутаиси гораздо ниже, чем в Батуми или Тбилиси. К примеру, в Кутаиси сутки в отеле 3* с завтраком на человека обойдется в 5000 тенге. При желании можно найти еще дешевле, к примеру, комнаты в гостевых домах или хостелы. В общем, заполняете фильтры в системе интернет бронирования или ищите в метапоисковике. Кафе. Ужин с горячим блюдом, салатом и напитками на две персоны начинаются от 4000 тенге. Это в кафешках на центральной площади Кутаиси. Классные цены, правда? Такси. Кутаиси маленький городок, который в принципе можно обойти пешком. Правда, есть несколько достопримечательностей в окрестностях, куда нужно заказывать такси. Мы брали такси (это был водитель из нашего отеля) в Батуми. Поездка (туда и обратно) обошлась нам в 150 лари (чуть больше 18 тысяч тенге) на двоих. А это без малого 150 км, к тому же водитель показал нам достопримечательности, подсказал, где вкусно поесть и что посетить.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Цены на привозные продукты в Грузии мало чем отличаются от наших, а вот то, что они производят сами, на порядок дешевле. Например, сыры. Да-да, здесь производят около 150 сортов сыра. Домашний сыр на местном рынке в Кутаиси (его посещение тоже обязательно) от 1250 тенге за кило, сулугуни чуть дороже. Все сыры обязательно к пробе, тем более продавцы сами вас ими угостят и дадут дельные советы по хранению.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В качестве недорогих гостинцев с собой можно увезти традиционное грузинское национальное лакомство Чурчхелу. Готовят её из нанизанных на нитку очищенных орехов в загущённых мукой соках: виноградном, гранатовом или вовсе в шоколаде. Стоит они от 250 до 800 тенге. Все зависит от вида орешек и каким соком загущены.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Вина в Грузии, как квас и пиво у нас в каждом магазине. Цена на бутылочку «сухого» в магазинах начинается от 8-9 лари (1000-1100 тенге). Честно говоря, эти вина мы не пробовали, поэтому о его вкусах и качестве рассказать ничего не могу. Зато мы брали натуральное вино у местного винодела, которое нужно хранить при температуре до 17 градусов тепла. Оно без спирта и консервантов, поэтому такие условия хранения. Обошлось оно в 30 лари (3750 тенге). Важно! Без пошлины каждый совершеннолетний пассажир может ввести в Казахстан 3 литра алкоголя.
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
В Грузию на выходные из Атырау? Легко!
Для въезда в Грузию виза не требуется. Но нужно будет заполнить декларацию. Кроме того, при въезде и выезде из Грузии, а также на третий день после прибытия в страну нужно будет пройти ПЦР-тест. Отрицательный тест на COVID-19 не потребуется, если вы покажите паспорт вакцинации (обоими компонентами вакцины против коронавирусной инфекции). Вот вам еще один повод привиться от КВИ. Кстати, вакцинация еще и немало сэкономит ваши средства и время (результат ПЦР-теста на КВи в Кутаиси был готов только через сутки). Стоимость билета на рейс по направлениям: Актау–Кутаиси начинается - от 24 999 тенге. Рейсы по вторникам и пятницам. Атырау-Кутаиси - от 27 999 тенге. Рейсы по четвергам и воскресеньям. Нур-Султан-Кутаиси - от 34 999 тенге. Рейсы по вторникам и четвергам. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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