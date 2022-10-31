В Instagram по всему миру произошёл глобальный сбой

Пользователи сообщают, что их аккаунты были полностью заблокированы. Изображение с сайта Pixabay По данным сервиса отслеживания сбоев Downdetector, пользователи Instagram массово начали жаловаться на работу приложения. В комментариях они пишут, что учётная запись оказалась заблокированной. Некоторые не могут пройти авторизацию. Администрация приложения уже отреагировала, оставив пост в Twitter. - Мы знаем, что некоторые из вас столкнулись со сложностями при заходе в аккаунт. Мы ищем причину проблемы и приносим извинения за неудобство, - говорится в сообщении. Ранее глобальный сбор приложения б