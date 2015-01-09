Распространенная в соцсетях информация о смерти обвиняемого в коррупции экс-министра обороны РК Серика Ахметова не соответствует действительности, сообщает Kapital.kz со ссылкой на департамент агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz - Информация не соответствует действительности. Не стоит обращать на нее никакого внимания, - сказал собеседник в ведомстве в пятницу. По его словам, агентством в субботу будет подготовлено официальное заявление. - Это (информация о смерти – КазТАГ) все неправда. Лично видел его  живым и здоровым две минуты назад, - сообщил источник в правоохранительных органах. В пятницу через сеть WhatsApp была произведена массовая рассылка сообщения под заголовком «Сегодня найден труп Серика Ахметова». Как уже сообщалось,  Ахметову, обвиняемому в хищении бюджетных средств в крупном размере, мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 3-х месяцев, до 18 февраля 2015 года. Напомним, агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в отношении бывших руководителей Карагандинской области и Караганды, АО НК «СПК «Сарыарка», СЭЗ индустриального парка «Металлургия-Металлообработка», АО «КазАгроФинанс»: Абдишева Б., Смагулова М., Эссе А., Рахимжанов Г. и других лиц расследуются ряд тяжких коррупционных уголовных дел. В рамках расследуемых дел также предъявлено обвинение Ахметову по ст. 176 часть 4 п. «б» УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".