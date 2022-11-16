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Происшествия

В историческом центре Стамбула произошёл взрыв - СМИ

Сгорели четыре машины, сообщает местное издание Habertürk. Иллюстративное фото с сайта pexels.com В историческом центре Фатих у водителя на ходу задымился автомобиль. Позже пламя охватило всю машину, а потом перекинулось на четыре припаркованных рядом авто. Во время тушения произошёл взрыв одной из машин. Пламя также повредило здание и банкомат. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Причины пожара и взрыва пока не называют. İstanbul'un Fatih ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlayan otomobildeki alevler park halindeki araçlara sıçradı — Habertürk (@Haberturk) Nove
Дана Рахметова
В историческом центре Стамбула произошёл взрыв - СМИ
Сгорели четыре машины, сообщает местное издание Habertürk.
Как в непогоду разжечь огонь без зажигалки и спичек
Как в непогоду разжечь огонь без зажигалки и спичек
Иллюстративное фото с сайта pexels.com В историческом центре Фатих у водителя на ходу задымился автомобиль. Позже пламя охватило всю машину, а потом перекинулось на четыре припаркованных рядом авто. Во время тушения произошёл взрыв одной из машин. Пламя также повредило здание и банкомат. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Причины пожара и взрыва пока не называют. Напомним, в конце прошлой неделе в Стамбуле произошёл теракт. Врыв прогремел днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль. Шесть человек погибли, 81 пострадал. Казахстанцев среди них нет. По подозрению в совершении теракта задержана уроженка Сирии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Взрыв Турция Стамбул

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