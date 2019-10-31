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Социум

В Каратобинском районе началось строительство музейного комплекса

В Каратобинском районе в рамках программы «Рухани жангыру» началось строительство музейного комплекса «Алашорда» и мемориального комплекса писателю Кайыржану Хасанову. Такой подарок, стоимостью 100 миллионов тенге, сделали Братья Ержан и Нуржан Хасановы для своей малой родины. Кайыржан Хасанов всю свою жизнь посвятил изучению истории своего родного края. А его сыновья, как стараются внести свой вклад в развитие малой родины. За короткое время они соорудили арку при въезде в район. Стоимость проекта 2 млн тенге, построили детскую игровую площадку на территории местной школы. А в этом году начал
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В Каратобинском районе началось строительство музейного комплекса
В Каратобинском районе в рамках программы «Рухани жангыру»  началось строительство музейного комплекса «Алашорда» и мемориального комплекса писателю  Кайыржану Хасанову. Такой подарок, стоимостью 100 миллионов тенге, сделали Братья Ержан и Нуржан Хасановы  для своей малой родины.
Кайыржан Хасанов всю свою жизнь посвятил изучению истории своего родного края. А его сыновья, как стараются внести свой вклад в развитие  малой родины. За короткое время они соорудили арку при въезде в район.  Стоимость проекта 2 млн тенге, построили детскую игровую площадку на территории местной школы. А в этом году началось строительство музейного комплекса «Алашорда», и мемориального комплекса Кайыржана Хасанова. Расположение музейного комплекса так же имеет свою историю. В феврале 1918 года в здании татарской мечети проходил съезд западного подразделения Правительства Алашорда, под председательством  Жаханши Досмухамедова и Халела Досмухамедова. А прадед братьев Хасановых Тулеген Имангазиев был избран делегатом областного съезда. К сожалению, здание старой мечети не сохранилось до наших дней. Но на этом месте сельскими жителями была установлена памятная доска. Теперь новое здание дополнит суть и смысл исторических событий, проходивших на каратобинской земле. - Я считаю, что люди, которые не знают свою историю, не имеют светлого будущего. Истинный  патриот своей страны должен знать историю своего родного края. Об истории земли, на которой он родился, об исторических личностях и событиях, проходивших на его земле. Каратобинский район когда-то был центром знаменательных событий. Поэтому мы решили построить этот музейный комплекс, который даст возможность и местным жителям и гостям района ознакомиться с историей края.  На данный момент готовится и  обговаривается формат  работы и структура музея, - рассказал один из братьев Ержан Хасанов. В новом здании расположится музей Алаш Орды и мемориальный музей писателя Кайыржана Хасанова, который  написал около 100 книг. Многие из них были о деятелях Алаш.  А экспонаты, которые будут выставлены в будущем, были собраны братьями Хасановыми. На данный момент строительство идет полным ходом. Крыша здания уже перекрыта, укладываются полы. Открытие мемориального комплекса планируется  31 мая 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
строительство

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