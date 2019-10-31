В Каратобинском районе началось строительство музейного комплекса

В Каратобинском районе в рамках программы «Рухани жангыру» началось строительство музейного комплекса «Алашорда» и мемориального комплекса писателю Кайыржану Хасанову. Такой подарок, стоимостью 100 миллионов тенге, сделали Братья Ержан и Нуржан Хасановы для своей малой родины. Кайыржан Хасанов всю свою жизнь посвятил изучению истории своего родного края. А его сыновья, как стараются внести свой вклад в развитие малой родины. За короткое время они соорудили арку при въезде в район. Стоимость проекта 2 млн тенге, построили детскую игровую площадку на территории местной школы. А в этом году начал