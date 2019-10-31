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Социум

Живем на пособие ребенка: жительниц Уральска обязали вернуть АСП

Женщины утверждают, что им просто нечего возвращать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жительницы Уральска, которые на протяжении нескольких месяцев получали адресную социальную помощь. Но все они недавно получили уведомления о том, что выплаты прекращаются. Кроме этого, каждая из них должна вернуть в бюджет определенную сумму. Жительница Уральска Жансая Наурызова воспитывает двоих детей, младшая из которых страдает ДЦП. В течение четырех месяцев она получала адресную социальную помощь. В месяц выходило около 45 тысяч тенге. Теперь она вынуждена вернуть гос
Арайлым Усербаева
Живем на пособие ребенка: жительниц Уральска обязали вернуть АСП
Женщины утверждают, что им просто нечего возвращать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жительницы Уральска, которые на протяжении нескольких месяцев получали адресную социальную помощь. Но все они недавно получили уведомления о том, что выплаты прекращаются. Кроме этого, каждая из них должна вернуть в бюджет определенную сумму. Жительница Уральска Жансая Наурызова воспитывает двоих детей, младшая из которых страдает ДЦП. В течение четырех месяцев она получала адресную социальную помощь. В месяц выходило около 45 тысяч тенге. Теперь она вынуждена вернуть государству средства в размере 180 тысяч тенге. Этих денег у женщины нет. – Я получала АСП на протяжении четырех месяцев. В августе мне позвонили и сказали, что выплата пособия приостановлена и я должна вернуть государству 180 тысяч тенге. Живем мы на съемном жилье, воспитываем двух дочерей, младшая из которых страдает ДЦП. Для её лечения я открыла сбор, нам нужно собрать огромную сумму до конца ноября, а тут еще я должна вернуть 180 тысяч тенге. У меня просто нет этих денег. В противном случае сотрудники отдела занятости населения грозятся подать в суд, заблокировать банковские карты. Работает один супруг. На момент назначения АСП он работал охранником и получал 60 тысяч тенге. Сейчас устроился работать вахтовым методом в город Аксай. Зарплату еще не получал, живем на пособие дочери, - рассказала Жансая Наурызова. По словам другой жительницы города Асель Жуманиязовой, она получает АСП с апреля этого года . В момент назначения пособия супруг только устроился на работу вахтовым методом. – У меня трое детей, АСП получала четыре месяца. Когда сдавала документы, я сразу предупредила сотрудников отдела занятости о том, что супруг устраивается на работу вахтовым методом, заработная плата у него будет повыше, на что мне сказали, что ничего страшного не будет и я лишь должна предоставить выписку с ЕНПФ. О прекращении выплат я узнала случайно, сразу пришла в отдел занятости, где мне сказали, что у нас было превышение дохода в июле и эти деньги я должна вернуть. Я ни от кого ничего не скрывала. У меня нет 90 тысяч тенге, муж сейчас не работает, живем на пособие ребенка в 19 тысяч тенге и подработки супруга. Детям уже носить нечего, а впереди зима, - говорит женщина. Фируза Бисембиева вместе с супругом воспитывает четырех детей. Ей также прекратили выплату пособий. Женщина утверждает, что центр занятости заключил с ней договор, согласно которому выплата АСП будет производиться в течение года. – Я должна вернуть  85 тысяч тенге, которых у меня нет. Супруг работает один, и его заработной платы ни на что не хватает. Меня никто не предупреждал, что я обязана каждый квартал предоставлять справки об изменении места работы супруга. Нам сказали предупреждать только в случае, если сменим номер телефона, адрес либо в случае беременности и приносить справку о том, что супруг работает. Здесь нет нашей ошибки, почему мы должны страдать? Мне даже нечем заплатить за детский сад дочери. Воспитатели уже ругаются со мной, требуют оплату, - заявила Фируза Бисембиева. Еще одна жительница Уральска Нурлыгуль Жанабаева является инвалидом третьей группы, воспитывает троих детей. Как и остальные женщины в апреле она сдала документы на получение АСП. Заявку утвердили и в течение трех месяцев женщина получала пособие. – У меня целый букет заболеваний: гепатит, анемия, перенесла пять операций. Устроиться на работу не могу, теряю сознание через день. Периодически сдаю платные анализы. Три месяца получала АСП, но сейчас вынуждена вернуть государству деньги за один месяц, а это около 70 тысяч тенге. Мне сейчас даже обувь детям купить не на что. Сама до сих пор хожу в летней обуви, - рассказала Нурлыгуль Жанабаева. Гульжиан Губашева вместе с мужем воспитывают четверых детей и в данный момент она беременна пятым. АСП получала в течение четырех месяцев, но в июле женщине сообщили, что у нее зафиксировано превышение доходов и она должна вернуть государству АСП за один месяц. – Мы живем на квартире. Муж работает на стройке, получает 86 тысяч  тенге, в июне он получил отпускные в размере 86 тысяч тенге. Видимо, это и стало поводом отмены выплаты пособий. Но ведь отпускные были единовременными, больше таких денег не поступало. Получила уведомление о том, что я должна вернуть 83 тысячи тенге. Таких денег у меня сейчас нет, - рассказала женщина. Однако в отделе занятости и социальных программ Уральска рассказали, что в этих семьях был превышен доход и теперь они обязаны вернуть часть средств. Заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ г. Уральска Асия Курманкулова пояснила, что на данный момент число получателей АСП по городу составляет 3577 человек. – С 1 апреля за назначением АСП обратилось более 12 тысяч человек, из них более чем восьми тысячам сразу же отказали в выплате, так как у них было превышение доходов. 3577 семей прошли, и им было назначено АСП, 811 из них многодетные семьи. АСП бывает двух видов: обусловная и безусловная. Обусловная помощь назначается на 12 месяцев, безусловная - на шесть месяцев. Но при назначении пособий в обязательном порядке ежеквартально пересматривается доход или состав семьи. Если семья уже получает пособие, но у них произошли какие-то изменения, сменилось место работы, место жительства, зарплата увеличилась или уменьшилась, родился ребенок или кто-то умер, то семья обязана в течение 10 дней нас об этом предупредить. Если семья этого не сделала, скрыла какие-то дополнительные доходы, то выплата АСП приостанавливается и деньги должны быть возвращены в бюджет, - рассказала Асия Курманкулова. Выяснилось, что при назначении АСП учитывается доход за предыдущий квартал. Если после назначения АСП в следующем квартале наблюдаются изменения в доходе или составе семьи, то выплата пособий пересчитывается, и если есть превышение дохода, то полученная сумма должна быть возвращена в бюджет. – Получателю отправляется уведомление о том, что при пересмотре его дохода выявлены дополнительные поступления за один или за несколько месяцев. Доходы мы пересчитываем на основании пенсионных отчислений. У нас есть информационная система, на основании которой мы видим все изменения, которые произошли в семье. В течение одного месяца человек имеет право вернуть полученное пособие в добровольном порядке. Если этого не произошло, то тогда мы вынуждены подавать в суд. Жансая Наурызова, Асель Жуманиязова, Нурлыгуль Жанабаева, Фируза Бисембиева и Гульжиан Губашева относятся именно к этой категории. При перерасчете у них наблюдалось превышение доходов, и мы вынуждены были приостановить выплату АСП и попросить их вернуть те средства, которые они получили за определенный период. В данный момент в бюджет возвращено 2,1 млн тенге. Еще 254 семьи должны вернуть полученную АСП в общей сумме 19 млн тенге, - добавила Асия Курманкулова.
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деньги Бюджет женщины АСП

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