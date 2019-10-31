Живем на пособие ребенка: жительниц Уральска обязали вернуть АСП

Женщины утверждают, что им просто нечего возвращать, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратились жительницы Уральска, которые на протяжении нескольких месяцев получали адресную социальную помощь. Но все они недавно получили уведомления о том, что выплаты прекращаются. Кроме этого, каждая из них должна вернуть в бюджет определенную сумму. Жительница Уральска Жансая Наурызова воспитывает двоих детей, младшая из которых страдает ДЦП. В течение четырех месяцев она получала адресную социальную помощь. В месяц выходило около 45 тысяч тенге. Теперь она вынуждена вернуть гос