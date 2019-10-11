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Социум

В Каратобинском районе построили еще одну спортивную площадку

Развитие и популяризация массового спорта одна из задач, которую поставил Елбасы. На сегодняшний день условия для этого создаются повсеместно, как в областном центре, так и в районах. Особенно важно, прививать любовь к спорту среди детей и молодежи. Радостное событие - открытие новой спортивной площадки состоялось в Каратобинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие площадки для жителей села очень знаковое событие. Ведь теперь детям есть, где играть в футбол и заниматься спортом. Новая площадка оборудована согласно всем современным стандартам. В честь открытия был орган
gorod
В Каратобинском районе построили еще одну спортивную площадку
Развитие и популяризация массового спорта одна из задач, которую поставил Елбасы. На сегодняшний день условия для этого создаются повсеместно, как в областном центре, так и в районах. Особенно важно, прививать любовь к спорту среди детей и молодежи. Радостное событие - открытие новой спортивной площадки состоялось в Каратобинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Открытие площадки для жителей села очень знаковое событие. Ведь теперь детям есть, где играть в футбол и заниматься спортом. Новая площадка оборудована согласно всем современным стандартам. В честь открытия был организован открытый турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 4 команды из разных сельских округов района. - У нас немало детей, которые занимаются спортом. Самыми разными видами спорта. Наши команды участвуют в областных и республиканских соревнованиях. Поэтому появление спортивной площадки для нас очень важное событие, — рассказал учитель физической культуры сельской школы Жаксылык Дуйсенов. - Мы очень рады, что у наших детей появилась площадка, где они смогут заниматься спортом.Уже сегодня они с радостью приняли участие в турнире по футболу. Раньше дети играли просто на пустыре или на школьном поле. Сейчас они все заняты на площадке. Благодаря именно таким мероприятиям происходит повышение уровня жизни на селе, мы очень рады этому и благодарны за такую площадку, — сообщил житель села Ажигали Ыкылас. - Также спасибо хочется сказать нашему правительству за то, что сейчас уделяют внимание развитию сел. Необходимо отметить, что такие спортивные площадки в скором времени появятся в каждом селе. Также во всех райцентрах уже через несколько лет будут работать физкультурно-оздоровительные комплексы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
спортплощадка

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