В Каратобинском районе построили еще одну спортивную площадку

Развитие и популяризация массового спорта одна из задач, которую поставил Елбасы. На сегодняшний день условия для этого создаются повсеместно, как в областном центре, так и в районах. Особенно важно, прививать любовь к спорту среди детей и молодежи. Радостное событие - открытие новой спортивной площадки состоялось в Каратобинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Открытие площадки для жителей села очень знаковое событие. Ведь теперь детям есть, где играть в футбол и заниматься спортом. Новая площадка оборудована согласно всем современным стандартам. В честь открытия был орган