В Казахстане изменится порядок ввоза автомобилей: что нужно знать

С 1 декабря 2024 года вступают в силу изменения, касающиеся ввоза автомобилей на территорию ЕАЭС юридическими лицами, сообщает пресс-служба комитета госдоходов министерства финансов Казахстана.

В Казахстане вступают в силу изменения, касающиеся ввоза автомобилей на территорию ЕАЭС юридическими лицами, сообщает пресс-служба комитета госдоходов министерства финансов Казахстана.

Изменения связаны с требованиями к документам, которые подтверждают соответствие автомобилей техническим стандартам.

Так, если автомобиль был изготовлен менее 3 лет назад, его можно будет ввозить только на основе специального документа — одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ подтверждает, что автомобиль соответствует техническим стандартам.

Кроме того, транспортные средства, которые ввозятся по ОТТС, могут ввозить только те лица, которые указаны в этом документе. Это означает, что юридическое лицо, которое не указано в ОТТС, не сможет использовать этот документ для ввоза автомобилей.

Изменения вступают в силу с 1 декабря 2024 года. Данное нововведение призвано улучшить контроль за качеством и безопасностью ввозимых автомобилей, а также упростить процесс соблюдения всех необходимых стандартов.

Напомним, в Казахстан ввозили машины под фальшивыми документами, заменяя год выпуска, чтобы снизить ставку регистрационных сборов. По данным агентства по финансовому мониторингу РК, за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 миллирада тенге. Также проверяется причастность 59 должностных лиц СпецЦОНов и работников госорганов.

Ранее департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО сообщил о жалобах на автосалоны Уральска. В одном случае клиенту предложили купить автомобиль только при покупке дополнительного оборудования на 200 000 тенге. В другом случае женщину заставили приобрести запчасти в автосервисе при ремонте машины у них.

В связи с этим департамент напомнил, что по статье 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных покупок нарушает права потребителей. Также по статье 28 Закона продавец обязан предоставить свободный выбор товаров, услуг и не может принуждать к покупке ненужных вещей или услуг. Запрещено связывать приобретение одного товара с обязательной покупкой другого.

Владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, Армении, Кыргызстане, а также обладатели транзитных номеров, обратились с требованием к властям снизить утильсбор и установить более доступную цену на первичную регистрацию автомобилей — не более 200 тысяч тенге. Кроме того, они требуют постановки на учет всех иностранных автомобилей, привезенных в Казахстан после 1 сентября 2023 года.

Согласно их заявлению, высокие цены на автомобили в Казахстане стали причиной массового ввоза автомобилей из-за рубежа. Однако, по их мнению, ситуация усугубляется отсутствием в стране завода по утилизации автомобилей, что, по словам граждан, приводит к незаконным финансовым схемам и отмыванию денежных средств на фоне высоких сборов и дополнительных затрат.