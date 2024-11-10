Навязывание услуг: нарушения в автосалонах выявили в ЗКО

В связи с этим департамент напомнил, что по статье 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных покупок нарушает права потребителей. Также по статье 28 Закона продавец обязан предоставить свободный выбор товаров, услуг и не может принуждать к покупке ненужных вещей или услуг. Запрещено связывать приобретение одного товара с обязательной покупкой другого.

Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО сообщил о жалобах на автосалоны города. В одном случае клиенту предложили купить автомобиль только при покупке дополнительного оборудования на 200 000 тенге. В другом случае женщину заставили приобрести запчасти в автосервисе при ремонте машины у них.

В связи с этим департамент напомнил, что по статье 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных покупок нарушает права потребителей. Также по статье 28 Закона продавец обязан предоставить свободный выбор товаров, услуг и не может принуждать к покупке ненужных вещей или услуг. Запрещено связывать приобретение одного товара с обязательной покупкой другого.

— Такие действия нарушают права потребителей. Продавец обязан обеспечить свободный выбор и не принуждать к покупке ненужных товаров. Запрещено требовать обязательную покупку других товаров или услуг, кроме случаев, предусмотренных законом, — отмечают в департаменте.

В ведомстве подчеркивают, что покупатели имеют право выбирать товары и услуги. Если потребителю навязали дополнительный товар, он может подать претензию на возмещение убытков. Претензия подается лично, по почте заказным письмом или на электронную почту продавца.