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Социум Спорт

В Казахстане изменят подход к марафонам после трагедии в Алматы

В Казахстане ужесточат требования к проведению массовых спортивных мероприятий после гибели двух человек на марафоне в Алматы 20 апреля.
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В Казахстане изменят подход к марафонам после трагедии в Алматы

Об этом в соцсетях сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

— Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы — трагическое событие, требующее особого внимания, — написал в посте Мырзабосынов.

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Министр отметил, что по инциденту в настоящий момент проводится всесторонняя проверка.

— Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации. Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры, — считает чиновник.

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