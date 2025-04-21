В Казахстане изменят подход к марафонам после трагедии в Алматы

Об этом в соцсетях сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.
— Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы — трагическое событие, требующее особого внимания, — написал в посте Мырзабосынов.
Министр отметил, что по инциденту в настоящий момент проводится всесторонняя проверка.
— Будут ужесточены требования к проведению подобных мероприятий, реализуемых местными исполнительными органами. Массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации. Министерство туризма и спорта разработает конкретные предложения по данному вопросу и направит их в соответствующие структуры, — считает чиновник.