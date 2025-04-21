В Казахстане изменят подход к марафонам после трагедии в Алматы

В Казахстане ужесточат требования к проведению массовых спортивных мероприятий после гибели двух человек на марафоне в Алматы 20 апреля.

Об этом в соцсетях сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

— Гибель двух участников во время полумарафона в Алматы — трагическое событие, требующее особого внимания, — написал в посте Мырзабосынов.

Министр отметил, что по инциденту в настоящий момент проводится всесторонняя проверка.