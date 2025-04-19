Авиакомпании в Казахстане будут штрафовать за «лишних» пассажиров

Овербукинг — это когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолёте. Они делают это в надежде, что кто-то из пассажиров не придёт на рейс. Но в результате некоторые люди, даже приехав вовремя, не могут сесть на свой самолёт. Такие случаи происходили и в Уральске.
Теперь за это будут штрафовать. В Генеральной прокуратуре РК сообщили, что за нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов внутри страны введена административная ответственность. Авиакомпанию могут оштрафовать на 50 МРП. Власти считают, что эти меры помогут лучше контролировать работу авиакомпаний и защитить пассажиров от подобных ситуаций.
Напомним, что с 1 мая запускают авиарейс из Уральска в Актобе.
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