Ақтөбеден Оралға тікелей авиарейс ашылады

Бірінші мамырдан бастап Ақтөбеден Орал, Қызылордаға тікелей рейс ашылады. Бұл туралы Ақтөбе облыстық әкімдігі хабарлады. Тікелей рейстерді «Южное небо» әуекомпаниясы орындайды екен. Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай әкімшілігі Ақтөбемен Оралды жалғайтын рейстер аптасына екі рет ұшатынын мәлімдеді. Ақтөбеден сәрсенбі мен жексенбі күндері ұшақ ұшса, Ақжайық өлкесінен Ақтөбеге дүйсенбі және бейсенбі күні қатынауға болады. Билет құны 16 мың теңгеден басталады екен.
Ақтөбеден Қызылордаға рейстер де аптасына екі рет ұшады. Дүйсенбі мен бейсенбі күндері Қызылордаға қатынауға болады. Ал, Қызылордадан сәрсенбі мен жексенбі күндері қатынайды. Билет құны 26 мың теңгеден басталады.
Екінші мамырдан бастап Ақтөбеден Шымкент шаһарына қайта ұша бастайды. Scat әуекомпаниясы Ақтөбе-Шымкент-Ақтөбе бағытындағы рейстерді дүйсенбі, сәрсенбі, жұма және жексенбі күндеріне жоспарлапты. Ал, Flyarystan компаниясы бірінші маусымнан бастап сәрсенбі мен жексенбі күні рейстерді орындамақ. Билет сатылымға шыққан. Оның бағасы 18 мың теңгеден жоғары.