На столичном заводе начали производство современных пассажирских вагонов

По информации АО «Пассажирские перевозки», проект реализуется по контракту, предусматривающему выпуск 557 вагонов до 2030 года, включая купейные, плацкартные, специализированные вагоны для людей с ограниченными возможностями и вагоны-генераторы.
Вагоны Stadler – это комфортабельные купейные вагоны с 40 спальными местами. Вагоны будут оснащены современной системой кондиционирования, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматической системой пожаротушения.
Новые вагоны будут разработаны, учитывая климатические особенности и большие расстояния между городами.
Для комфорта пассажиров в каждом купе будут оборудованы электрические розетки и встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов в пути следования.
Важной особенностью новых составов станет наружный дизайн, выполненный в цветах государственного флага – голубой, желтый и белый.
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