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Социум

На столичном заводе начали производство современных пассажирских вагонов

Вагоны будут оснащены современной системой кондиционирования, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматической системой пожаротушения.
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На столичном заводе начали производство современных пассажирских вагонов

По информации АО «Пассажирские перевозки», проект реализуется по контракту, предусматривающему выпуск 557 вагонов до 2030 года, включая купейные, плацкартные, специализированные вагоны для людей с ограниченными возможностями и вагоны-генераторы.

Вагоны Stadler – это комфортабельные купейные вагоны с 40 спальными местами. Вагоны будут оснащены современной системой кондиционирования, видеонаблюдением, электрическим отоплением и автоматической системой пожаротушения.

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Новые вагоны будут разработаны, учитывая климатические особенности и большие расстояния между городами.

Для комфорта пассажиров в каждом купе будут оборудованы электрические розетки и встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов в пути следования.

Важной особенностью новых составов станет наружный дизайн, выполненный в цветах государственного флага – голубой, желтый и белый.

Ранее аким Уральска рассказал, как будут застраивать город после ужесточения правил.

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