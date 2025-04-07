Аким Уральска рассказал, как будут застраивать город после ужесточения правил

На встрече с журналистами аким Уральска Мурат Байменов рассказал о проблемах хаотичной застройки города и какие меры будут предпринимать власти, чтобы больше не допустить такого. По его словам, с прошлого года точечные застройки участились не только в Уральске, а в целом по Казахстану. Теперь проекты детальной планировки по строительству коммерческого или иного здания нужно утверждать в Астане.

— То есть, сейчас уже не получится так: приехал человек, скупил в районе Старого аэропорта три-четыре частных дома и захотел там построить пятиэтажное или семиэтажное здание. Во-первых есть проект детальной планировки. Если в этом районе согласно действующего ПДП (плана детальной планировки — прим. автора) предусмотрено строительство трёхэтажных домов, то застройщик обязан строить трёхэтажные дома. Закон в этом плане ужесточили и начиная с конца 2024 года, он никак не сможет там построить другое здание. Идёт ужесточение на получение разрешительных документов на строительство, — пояснил Мурат Байменов.

Градоначальник отметил, что что город должен сохранять свой исторический облик. В нем не должно быть контрастов: к примеру, рядом с трёхэтажным зданием не должно стоять девятиэтажное.

— У нас есть ряд зданий, по которым дела находятся в суде. И по решению суда, возможно, их снесут. Чтобы в дальнейшем не допускать таких нарушений, в городе работает мониторинговая группа из 12-ти человек, которые каждый день объезжают город и, в случае нахождения строящегося объекта, у его владельцев проверяют документы, — объяснил аким Уральска.

Далее с владельцами строительных объектов проводят разъяснительную работу. Аким пояснил, что сейчас разрабатывается генеральный план и город не будет расширяться, так как он находится строго в рамках водной артерии Деркул, Чаган и Урал.

Заместитель акима Уральска, Азамат Халелов, дополнил, что проблема точечной застройки — это вина не только госслужащих. По его словам, здесь много систематических последовательностей, которые приводят к такой ситуации. Например, недочеты в законодательных актах.

— Многие СНиПы в архитектуре, если вы заметили, несут рекомендательный характер. То есть, госслужащий для принятия решений должен придерживаться этого, но это не является обязательным. Мы должны понимать, что госслужащие ориентируются на те законодательства, которые у них имеются. И порой отрасль строительства находит лазейки, чтобы обходить эти нормативные документы. Общими усилиями будем прорабатывать вопрос, чтобы нарушения не допускались, — сказал Азамат Халелов.

По словам заместителя акима Уральска, генеральный план разработали в 2016 году и сейчас он себя изжил.

— За все это время генплан не менялся, менялся план детальной планировки. В городе на сегодня 29 существующих проектов детальной планировки. Генплан на город пишется в одном объёме, в нём указана только зональность. ПДП же подразумевает точечные изменения — этажность зданий, плотность, наличие социальных объектов, инфраструктуры и так далее. План детальной планировки подвергается постоянной корректировке, — рассказал замакима.

Заместитель градоначальника отметил, что с июня 2024 года в законодательство внесли изменения и теперь сделать правки в ПДП стало сложнее.

— С июня прошлого года по сегодняшний день скорректирован только один ПДП. В 2024, в 2023 годах скорректированы порядка 30 ПДП. Это говорит о том, что закон ужесточается, — отметил Азамат Халелов. — Что изменилось? Раньше экспертиза ПДП не нуждалась в общественных слушаниях. Сейчас это обязательное требование. При любом изменении плана детальной планировки автор проекта созывает общественные слушания. Публикует официальные объявления в СМИ и на интернет-порталах. Заинтересованные люди или общественники могут подойти и задать вопросы. После прохождения общественных слушаний, ПДП проходит экспертизу и не частную, как было принято, а государственную. И там уже проверяют его на соответствие генерального плана.

По словам Халелова, протяженность Уральска составляет примерно 40 километров. По обоим сторонам расположены реки и из-за этого город узкий и растянутый, то есть расширить его возможности нет.