Почему в Уральске не могут остановить хаотичную застройку зданий

В практике суды чаще всего на стороне предпринимателей. Хотя мы с этим не согласны. У нас есть объекты, где земли 10-15 лет не осваивались. Нас обязывают судом выдавать разрешения на строительство. Касательно тех объектов, которые построились незаконно, например, дом №9 по Ружейникова, судебные тяжбы длились два года.

28 ноября в акимате Уральска члены общественного совета подняли вопрос о хаотичной застройке города. Один из членов Едиль Нурлиев отметил, что сейчас большая проблема — это облик нашего города. Он спросил: какая идет работа по поводу случайной застройки пятиэтажных и трёхэтажных домов? Например, по Ескалиева построили четырёхэтажное здание.

Заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска Асылхан Хайрлиев согласился, что такая проблема есть.

— В практике суды чаще всего на стороне предпринимателей. Хотя мы с этим не согласны. У нас есть объекты, где земли 10-15 лет не осваивались. Нас обязывают судом выдавать разрешения на строительство. Касательно тех объектов, которые построились незаконно, например, дом №9 по Ружейникова, судебные тяжбы длились два года. На нас пять раз подавали в суд. Недавно вышло решение по строительству административного здания, там суд длился восемь месяцев. Сложно, когда люди строят, а потом не хотят это сносить, — сказал он.

Едиль Нурлиев спросил, как в будущем можно избавиться от точечных застроек и какие шаги предусмотрены для решения этой проблемы.

— К примеру, сейчас человек может прийти за разрешением на строительство с 10 сотками земли под целевое строительство. Необходимо внести изменения в нормативное законодательство, и чтобы под целевое строительство был участок земли, к примеру, под целый квартал. Иначе, наши суды не примут в учёт наши доводы. К примеру, у нас менее трех гектаров сельхозземли брать нельзя, так и здесь. Нужно разработать и внести изменения в закон. Где будет прописано, что если площадь будет меньше положенной, то человек не может вести стройку, — ответил Асылхан Хайрлиев.

Член общественного совета Светлана Тенишева отметила, что сейчас теряется историческая часть города и предложила, как её можно сохранить.

— Ввести в Уральске мораторий на один год на старую часть города и не давать разрешений на строительство. За это время утвердить генплан, — сказала она.

На что аким Уральска Мурат Байменов ответил, что сохранить облик города надо и предложения на ближайшие 15-20 лет есть.