Как получить медсправку для управления авто за считанные минуты

Пользователи портала eGov.kz могут оформить медицинскую справку формы 073/у, которая подтверждает способность заявителя управлять транспортным средством, сообщили в АО «НИТ».

Пользователи портала eGov.kz могут оформить медицинскую справку формы 073/у, которая подтверждает способность заявителя управлять транспортным средством, сообщили в АО «НИТ».

Новая услуга существенно упрощает процесс получения, продления и восстановления водительского удостоверения.

- Медицинская справка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, - говорится в сообщении.

Ранее граждане получали медицинскую справку в бумажном виде после прохождения осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога. С введением новой услуги на портале eGov.kz процесс получения справки стал значительно проще. Теперь пользователи могут получить электронную версию документа сразу после завершения медицинского осмотра, а цифровая справка автоматически сохраняется в единой базе данных.

Как получить услугу онлайн:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Здравоохранение – Медицинская помощь»;

выбрать услугу «Выдача медицинской справки по форме № 073/у»;

подписать запрос одним из доступных методов подписания.

- В результате получения услуги медицинская справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Справка действительна в течение одного года с момента её получения, отметили в компании.

Отмечается, что новая услуга была реализована при сотрудничестве Комитета государственных услуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и министерства здравоохранения Казахстана.