С 15 апреля в Уральске запустили дачные маршруты

С 15 апреля по 15 октября в нашем городе функционируют сезонные дачные маршруты по 10 направлениям. Эти маршруты предназначены для удобства дачников. Об этом сообщили в пресс-службе акима Уральска.

До этого специалисты городского отдела ЖКХ, ПТ и АД вместе с председателями садоводческих объединений проводили обследование состояния дорог. При необходимости грейдирования была направлена заявка в ТОО «Жайык Таза Қала», на основании которой спецтехника вышла на дороги для их выравнивания.

– Несмотря на то что в некоторых садовых направлениях спрос снизился в связи с переездом части жителей, в садоводствах продолжают проживать постоянные жители. В связи с этим проводится поэтапное восстановление работы садовых маршрутов, – добавили в акимате.

Также с 15 апреля будет запущено водное сообщение по направлению «Водный». По этому маршруту уже провели конкурс. Ранее дачные маршруты начинали свою работу с 25 апреля, но в этом году, благодаря стабильной ситуации, водный транспорт запускается раньше.

№27 (ДВД ЗКО-дачи «Птичник») - Птичник, Телецентр с/о «Зенит», «Орбита», «Птичник», «Коктем», «Вишенка-1», «Вишенка-2», «Кристалл». Курсирует ежедневно, кроме понедельника.

(ДВД ЗКО-дачи «Птичник») - Птичник, Телецентр с/о «Зенит», «Орбита», «Птичник», «Коктем», «Вишенка-1», «Вишенка-2», «Кристалл». Курсирует ежедневно, кроме понедельника. №28 в (Рынок-дачи «Водник») - п.Новенький, дачи «Водник». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

(Рынок-дачи «Водник») - п.Новенький, дачи «Водник». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №28 (Рынок-дачи «Нефтегеологии») - Желаевская трасса, Бузуловская трасса,п.Новенький, дачи «Нефтегелогии». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

(Рынок-дачи «Нефтегеологии») - Желаевская трасса, Бузуловская трасса,п.Новенький, дачи «Нефтегелогии». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №28 а (Рынок-дачи «Агропром») - «Желаевская трасса», «Бузуловская трасса», дачи «Агропром». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

(Рынок-дачи «Агропром») - «Желаевская трасса», «Бузуловская трасса», дачи «Агропром». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №46 (Рынок-дачи «Черемушки»). Ежедневно, кроме понедельника.

(Рынок-дачи «Черемушки»). Ежедневно, кроме понедельника. №23 д (Рынок-Дачи «Водстрой») - с/о Урожайный, коммунальник, Кабачок, Энергетик, Колос, 1,2,3 дачная. Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

(Рынок-Дачи «Водстрой») - с/о Урожайный, коммунальник, Кабачок, Энергетик, Колос, 1,2,3 дачная. Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №24 ( Рынок-«Ел ырысы»-Дачи «Барбастау») - 1-дачная, 2-дачная, 3-дачная, дачи «Барбастау». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

( Рынок-«Ел ырысы»-Дачи «Барбастау») - 1-дачная, 2-дачная, 3-дачная, дачи «Барбастау». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №40 (Ж/Д вокзал-дачи «Восток-дачи «Яик») - Желаевская трасса, копператив «Экспресс», дачи «Восток», дачи «Яик». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

(Ж/Д вокзал-дачи «Восток-дачи «Яик») - Желаевская трасса, копператив «Экспресс», дачи «Восток», дачи «Яик». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. №23а (ДВД ЗКО-дачи «Тополек») - Дачный кооператив «Колос», «Тополек», «Пшеничка», «Газовик». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

Речной маршрут:

«Набережная р.Урал – Учужный затон». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.

– Учужный затон». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям. «Набережная р.Урал -Барбастау». Курсирует по средам, субботам и воскресеньям.

Ранее выяснилось, на каких водоемах ЗКО нельзя ловить рыбу.