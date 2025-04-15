С 15 апреля в Уральске запустили дачные маршруты

С 15 апреля по 15 октября в нашем городе функционируют сезонные дачные маршруты по 10 направлениям. Эти маршруты предназначены для удобства дачников. Об этом сообщили в пресс-службе акима Уральска.
До этого специалисты городского отдела ЖКХ, ПТ и АД вместе с председателями садоводческих объединений проводили обследование состояния дорог. При необходимости грейдирования была направлена заявка в ТОО «Жайык Таза Қала», на основании которой спецтехника вышла на дороги для их выравнивания.
– Несмотря на то что в некоторых садовых направлениях спрос снизился в связи с переездом части жителей, в садоводствах продолжают проживать постоянные жители. В связи с этим проводится поэтапное восстановление работы садовых маршрутов, – добавили в акимате.
Также с 15 апреля будет запущено водное сообщение по направлению «Водный». По этому маршруту уже провели конкурс. Ранее дачные маршруты начинали свою работу с 25 апреля, но в этом году, благодаря стабильной ситуации, водный транспорт запускается раньше.
- №27 (ДВД ЗКО-дачи «Птичник») - Птичник, Телецентр с/о «Зенит», «Орбита», «Птичник», «Коктем», «Вишенка-1», «Вишенка-2», «Кристалл». Курсирует ежедневно, кроме понедельника.
- №28 в (Рынок-дачи «Водник») - п.Новенький, дачи «Водник». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №28 (Рынок-дачи «Нефтегеологии») - Желаевская трасса, Бузуловская трасса,п.Новенький, дачи «Нефтегелогии». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №28 а (Рынок-дачи «Агропром») - «Желаевская трасса», «Бузуловская трасса», дачи «Агропром». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №46 (Рынок-дачи «Черемушки»). Ежедневно, кроме понедельника.
- №23 д (Рынок-Дачи «Водстрой») - с/о Урожайный, коммунальник, Кабачок, Энергетик, Колос, 1,2,3 дачная. Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №24 ( Рынок-«Ел ырысы»-Дачи «Барбастау») - 1-дачная, 2-дачная, 3-дачная, дачи «Барбастау». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №40 (Ж/Д вокзал-дачи «Восток-дачи «Яик») - Желаевская трасса, копператив «Экспресс», дачи «Восток», дачи «Яик». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- №23а (ДВД ЗКО-дачи «Тополек») - Дачный кооператив «Колос», «Тополек», «Пшеничка», «Газовик». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
Речной маршрут:
- «Набережная р.Урал – Учужный затон». Курсирует по средам, пятницам, субботам, воскресеньям.
- «Набережная р.Урал -Барбастау». Курсирует по средам, субботам и воскресеньям.
Ранее выяснилось, на каких водоемах ЗКО нельзя ловить рыбу.