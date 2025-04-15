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Социум

На каких водоемах ЗКО нельзя ловить рыбу

Для защиты рыб и природы во время размножения и нереста, ограничили ловлю рыбы и запретили использовать промысловые орудия лова.
Кристина Кобина
На каких водоемах ЗКО нельзя ловить рыбу

В главный специалист отдела Акжайыкской рыбинспекции Картунов сообщил, что для защиты рыб и природы во время размножения и нереста, ограничили ловлю рыбы и запретили использовать промысловые орудия лова.

Запрещено ловить рыбу с применением промысловых орудий лова:

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  • на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донгелекском и Пятимарском водохранилищах с 1 мая по 15 июня,
  • на озере Шалкар, в озерах Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы, в озерах и реках Камыш-Самарской системы с 1 мая по 31 мая,
  • на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 15 июня.

С применением непромысловых орудий лова:

  • на реке Урал в пределах Западно-Казахстанской области со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) с 15 мая по 15 июня,
  • на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 31 мая.

Также в регионе введен запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня. Сотрудниками инспекции будут проводится рейды.

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