В Казахстане ликвидировали семь наркогруппировок и задержали их лидеров

В Казахстане подвели промежуточные итоги борьбы с наркобизнесом с начала года.

Как передаёт Polisia.kz, правоохранительным органам удалось пресечь деятельность семи организованных преступных группировок (ОПГ) и ликвидировать 17 подпольных очагов производства синтетических веществ.

За это время силовики задержали 9 лидеров и 41 участника преступных формирований, в отношении которых возбуждено 12 уголовных дел. Из незаконного оборота изъяли масштабную партию запрещённых веществ.

- Объем изъятого "порошка" составил 865 кг - это миллионные дозы синтетических наркотиков, которые не допущены в незаконный оборот. Речь идет о десятках тысяч предотвращенных случаев зависимости, сохраненном здоровье граждан и спасенных человеческих жизнях. Особую обеспокоенность вызывает вовлечение подростков в наркосреду, - отметили в полиции.

На данный момент по подозрению в причастности к наркопреступлениям задержаны 55 несовершеннолетних, 32 из которых участвовали в сбыте.

Параллельно МВД наносит удары по финансовой инфраструктуре наркоторговли: заблокировано 8,5 тысяч профильных сайтов, а также заморожено 10 тысяч карт-счетов на сумму 258 млн тенге. Помимо этого, приостановлены транзакции по 215 тысячам зарубежных счетов, задействованных в теневых денежных схемах.