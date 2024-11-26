В Казахстане на чемпионате WorldSkills определили лучших специалистов

В нём приняли участие более 550 студентов колледжей со всей страны. В течение трёх дней молодые специалисты боролись за звание лучших.

В нём приняли участие более 550 студентов колледжей со всей страны. В течение трёх дней молодые специалисты боролись за звание лучших.

Как пишет Orda.kz, участники демонстрировали свои навыки по 30 компетенциям. В их числе не только традиционные направления: электромонтажные работы, энергетика, кирпичная кладка, кузовной ремонт, поварское и ресторанное дело, но и современные: мехатроника, инженерная графика, веб-технологии, IT-решения для бизнеса, мобильная робототехника, разработка мобильных приложений и прототипирование.

Первое место по специальности «Сетевое и системное администрирование» занял Глеб Сауленко, выпускник Костанайского колледжа автомобильного транспорта и уже востребованный молодой специалист – системный администратор автомобильного завода Allur в Костанае.

– На чемпионате нам давали достаточно сложные задания: необходимо было провести базовую настройку устройств, показать понимание коммутации и маршрутизации, настроить сетевые службы. Ранее я участвовал в этих соревнованиях на областном уровне, где занял второе место. Было интересно познакомиться с другими молодыми специалистами, обменяться опытом и идеями, – поделился Глеб.

Мероприятие приобретает особую значимость в свете объявленного президентом Года рабочих профессий. Премьер-министр Олжас Бектенов, встретившись с финалистами чемпионата, подчеркнул востребованность получаемых ими знаний. Он отметил, что важно быть готовыми к вызовам цифровой трансформации и технологического прогресса.

Спрос на рабочие специальности со стороны работодателей постоянно растет. Компания Allur участвует в образовательных проектах, в частности, с 2021 года сотрудничает с Костанайским колледжем автомобильного транспорта. Благодаря этому студенты получают практические навыки без отрыва от обучения. Уже во время учебы они проходят практику на заводе, а после выпуска трудоустраиваются.