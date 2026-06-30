В Казахстане на военные сборы призовут 3000 резервистов: кого это коснется и что грозит за неявку

В Казахстане начался призыв военнообязанных запаса на плановые учебные сборы. В этом году по приказу министра обороны обновлять армейские навыки отправятся три тысячи казахстанцев. Об этом сообщили в министерстве обороны РК.

Главная цель мероприятий - поддержать боеготовность вооруженных сил, обучить резервистов работе с современной техникой и обновить их практические навыки. Продолжительность сборов - до одного месяца.

Участников отбирают местные военкоматы. Они смотрят на военно-учетную специальность, уровень подготовки и состояние здоровья.

Граждан вызывают в военкоматы официальной повесткой. Явиться в указанное место и время нужно обязательно.

Отметим, что за уклонение от явки на сборы предусмотрен административный штраф в размере 5 МРП (в 2026 году это 18 460 тенге).

Государство берет на себя все расходы по содержанию резервистов и гарантирует сохранение рабочего места. Доставку до места проведения сборов и обратно оплачивает Министерство обороны. На весь период участников бесплатно обеспечат питанием, вещевым имуществом (формой) и медицинским обслуживанием. За работающими гражданами сохраняются их рабочее место и должность. Им выплатят среднюю заработную плату. Неработающие казахстанцы получат выплату в размере минимальной заработной платы (МЗП) за счет бюджета. Время, проведенное на учебных сборах, засчитывается в общий трудовой стаж.

Между тем, определен четкий список тех, кто освобожден от сборов. В их числе: