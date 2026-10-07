В Казахстане назначен новый заместитель министра обороны

На этот пост назначена Татьяна Савельева. Должность покинул Аскер Бейсенов.

В Министерстве обороны Республики Казахстан произошли кадровые перестановки: президент Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности заместителя министра Аскера Бейсенова. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Другим распоряжением главы государства на этот пост назначена Татьяна Савельева, чьи депутатские полномочия ранее были досрочно прекращены.

Татьяна Савельева родилась 11 апреля 1976 года. Окончила Акмолинский аграрный университет по специальности "Экономика и менеджмент" и Евразийский национальный университет.

С 1999 года работала на госслужбе - в Управлении финансов Астаны, министерствах финансов и экономики.

С 2016 по 2023 год занимала должность вице-министра финансов Республики Казахстан.

С 2023 года являлась депутатом мажилиса, возглавляла Комитет по финансам и бюджету, а в 2026 году вошла в состав Курултая, откуда перешла на работу в Минобороны.