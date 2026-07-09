В Казахстане назвали самого богатого будущего пенсионера: на его счете в ЕНПФ почти 388 млн тенге

В Казахстане стало известно, сколько пенсионных накоплений находится на счете самого обеспеченного вкладчика Единый накопительный пенсионный фонд, передает МойГород со ссылкой на Ulysmedia.kz.

По данным на 1 июня 2026 года, на его обязательном пенсионном счете хранится 387 547 976 тенге.

По информации ЕНПФ, самым обеспеченным вкладчиком является мужчина в возрасте от 51 до 60 лет. Второе место занимает 61-летний казахстанец, накопивший 180 685 003 тенге, а третьим стал мужчина в возрасте от 41 до 50 лет с пенсионными накоплениями в размере 151 752 008 тенге.

В пятерку вкладчиков с самыми крупными пенсионными счетами также вошли две женщины. У одной из них, относящейся к возрастной категории от 51 до 60 лет, на счете находится 125 908 192 тенге, у другой, которой от 41 до 50 лет, — 116 722 719 тенге.

С начала 2026 года объем накоплений лидера рейтинга увеличился почти на 7 млн тенге. Третий по величине вкладчик за этот же период пополнил свой пенсионный счет более чем на 6 млн тенге.

При этом обладатель второго по размеру счета, напротив, сократил накопления почти на 2 млн тенге. Предполагается, что он мог воспользоваться возможностью досрочного изъятия части пенсионных средств.

Наиболее заметные изменения произошли среди женщин. Если в январе 2026 года ни одна вкладчица в возрастных группах от 41 до 50 лет и от 51 до 60 лет не имела на счете более 100 млн тенге, то уже к июню сразу две женщины преодолели этот рубеж. При этом причины такого роста в ЕНПФ не раскрывают.

Еще один интересный показатель касается самых молодых вкладчиков. Среди казахстанцев младше 20 лет крупнейшие пенсионные накопления оказались у девушки — на ее счете находится 18 596 961 тенге. Самым обеспеченным молодым мужчиной в этой возрастной категории стал вкладчик с накоплениями 10 525 874 тенге.

Всего, по данным ЕНПФ, пенсионные накопления 30 049 вкладчиков превышают порог минимальной достаточности. Больше всего таких казахстанцев насчитывается среди 41-летних — в этой возрастной группе 1 487 человек накопили сумму, превышающую установленный минимальный порог.