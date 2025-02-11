В Казахстане назвали самую распространенную причину суицида

В январе текущего года суицид совершили 234 казахстанца — на 3 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев совершившие самоубийство находились в трезвом состоянии.

В январе 2025 года суицид совершили 234 казахстанца — на 3 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев совершившие самоубийство находились в трезвом состоянии (177 человек), реже — в состоянии алкогольного опьянения (50 человек), и ещё 7 человек были подвержены иному болезненному состоянию психики. Об этом сообщает ranking.kz.

Существенную часть — 82% — зарегистрированных суицидов совершили мужчины: 192 человека. Трудные жизненные ситуации чаще приводят к трагическим исходам среди мужчин зрелого возраста: больше всего совершивших самоубийство в январе 2025-го принадлежали к возрастным группам от 35 до 44 лет.



Также за январь покончили жизнь самоубийством 42 женщины — меньше, чем годом ранее. Чаще всего подобные трагедии происходили с женщинами в возрасте от 18 до 24 и от 45 до 54 лет.

Заметим: 5,6% суицидов пришлось на несовершеннолетних: 13 человек. Большинство из них — 11 человек — выросли в полных семьях.

В разрезе регионов больше всего совершивших самоубийство насчитывалось в Алматинской области: 24 человека, что более чем вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Сравнительно высокие показатели также были отмечены в Туркестанской и Актюбинской областях. Реже всего казахстанцы выбирали добровольный уход из жизни в Улытауской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте.

Основным фактором, предшествовавшим суицидальному поведению, в январе 2025 года было тяжёлое материальное положение, которое привело к трагическим исходам у 26 человек — в два раза больше, чем в январе 2024-го.

Сильное чувство одиночества стало причиной трагедии для 14 человек, в то время как неблагоприятные жилищные условия послужили поводом для самоубийства 8 человек. Разрывы отношений, в том числе разводы, стали причиной суицида у 7 человек, тяжёлые соматические заболевания — у 5 человек, конфликтные отношения с родственниками — у 4 человек, с супругом — у 2 человек, с родителями — у 1 человека. Ещё по 1 человеку совершили самоубийство по таким причинам, как утрата близких и страх наказания за совершённые проступки.

Стоит отметить, что речь идёт лишь о тех случаях, когда решающие факторы были известны. При этом после добровольного ухода из жизни 170 из 234 человек причины столь трагического решения остались тайной.

Наиболее часто фиксируемым способом добровольного ухода из жизни в Казахстане остаётся повешение. В январе 2025-го таким способом покончили с собой 188 человек. Часто казахстанцы также выбирали в качестве способа совершения суицида отравление, применение колюще-режущих предметов, падение с высоты и применение огнестрельного оружия.

Что касается мест, где происходили эти трагедии, чаще всего речь шла о жилых помещениях, где добровольно ушли из жизни 143 человека. На улице совершили самоубийство 15 человек, на рабочем месте — 3 человека, в подвале — 2 человека, в лечебном учреждении — 1 человек. Ещё 70 человек покончили с собой в иных местах.