В Казахстане назвали самые популярные сферы для работы

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2026 года в Казахстане работали 9,4 миллиона человек. Из них 7,3 миллиона были наёмными работниками, ещё 2,1 миллиона — самостоятельно занятыми. Больше всего людей работает в торговле — 16,8% от общего числа занятых. На втором месте образование — 13,3%, далее идут промышленность — 12,4% и сельское хозяйство — 10,5%. Также значительная часть казахстанцев занята в сфере транспорта и складирования — 7,1%, строительстве — 6,8%, здравоохранении и социальном обслуживании — 6,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число занятых выросло в нескольких отраслях. Больше всего работников прибавилось в сфере операций с недвижимостью — на 37 тысяч человек, в образовании — на 31,1 тысяча, здравоохранении — на 21,2 тысяч. Рост также отмечен в сфере искусства, развлечений и отдыха — на 15,1 тысяч человек, профессиональной, научной и технической деятельности — на 7,7 тысяч, финансовой и страховой деятельности — на 7,4 тысяч.