В Казахстане организаторы дропперских схем начали похищать людей

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся отмыванием денег, передает МойГород со ссылкой на Tengrinews.kz.

По данным ведомства, установлены более 40 организаторов преступных схем, которые вовлекли в незаконную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета дропперов было проведено более 112 млрд тенге.

В АФМ рассказали, что в Западно-Казахстанская область была ликвидирована международная сеть так называемых «дроповодов», использовавшая счета граждан для легализации средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники преступной группы, по данным следствия, похитили 18-летнего владельца одного из счетов и, угрожая насилием, требовали восстановить к ним доступ.

Еще один случай выявлен в область Жетысу. По информации АФМ, местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и по указанию кураторов использовала свои банковские счета для приема денег, полученных мошенническим путем. Затем она конвертировала средства в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.

В Туркестанская область преступную схему координировал анонимный куратор через Telegram. Он предлагал студентам и несовершеннолетним вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовных дел.

В АФМ напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.