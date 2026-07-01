В Казахстане отложили введение новых таможенных правил для онлайн-покупок из-за рубежа

Изначально планировалось, что с 1 июля 2026 года товары, приобретаемые через такие площадки, как Temu, AliExpress и iHerb, будут выделены в особую категорию.

Казахстанцы пока могут совершать покупки на иностранных маркетплейсах без изменений: введение новых таможенных правил для товаров из зарубежных интернет-площадок перенесено на неопределенный срок, сообщили в Комитете госдоходов.

Изначально планировалось, что с 1 июля 2026 года товары, приобретаемые через такие площадки, как Temu, AliExpress и iHerb, будут выделены в особую категорию - "товары электронной торговли". Однако старт нововведений пришлось отложить.

- Одно из государств - членов ЕАЭС не завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации изменений и дополнений в Таможенный кодекс ЕАЭС, - пояснили в КГД причину задержки.

Поскольку новые правила должны применяться всеми странами ЕАЭС синхронно, процесс их внедрения приостановлен до завершения всех бюрократических процедур в каждом государстве-участнике. О новой дате вступления изменений в силу ведомство пообещало проинформировать дополнительно.

В Комитете также уточнили, что текущая ситуация не влияет на работу местных онлайн-площадок, таких как Wildberries, Ozon и Kaspi.kz, поскольку они реализуют товары, уже находящиеся на территории ЕАЭС. Для рядовых покупателей, заказывающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро (около 109 тысяч тенге), правила получения посылок остаются прежними.

