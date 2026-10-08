В Казахстане отменили правила, разрешавшие принимать дороги с дефектами

Вместо того чтобы заставлять подрядчиков исправлять брак, система предусматривала лишь удержание средств, снижение стоимости или увеличение гарантийного срока.

В Казахстане отменили нормы, которые позволяли принимать дорожные работы с неустраненными дефектами, сообщает Главная транспортная прокуратура.

Представители надзорного органа изучили нормативные документы и выяснили, что методика Национального центра качества дорожных активов фактически легализовывала приемку трасс с недостатками покрытия. Вместо того чтобы заставлять подрядчиков исправлять брак, система предусматривала лишь удержание средств, снижение стоимости или увеличение гарантийного срока. Прокуроры отметили, что такие меры не решают проблему качества и не восстанавливают нормативные характеристики дорог.

Кроме того, прежняя методика позволяла менять проектные решения уже после фиксации нарушений, хотя любые правки в проектную документацию должны вноситься строго в установленном законом порядке.

После прокурорского протеста из приказа Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта исключили все положения, которые допускали сдачу объектов с недоделками.