В Казахстане появятся новые госнаграды для музыкантов и художников

Депутаты Курултая в первом чтении поддержали законопроект об учреждении новых государственных наград, предназначенных для деятелей отечественной культуры и искусства, сообщает официальный Telegram-канал Курултая.

Новая инициатива реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее подчеркивал необходимость модернизации наградной системы в культурной сфере.

В планах законодателей - введение медали "Шәмші Қалдаяқов". Ей будут отмечать граждан за значительный вклад в развитие казахстанской музыки и песенного творчества.

Кроме того, учреждается почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі". Награда адресована мастерам изобразительного искусства, создавшим выдающиеся произведения и внесшим особый вклад в художественную культуру страны.